Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российский флаг водрузили над администрацией Волчанска в Харьковской области

Флаг России подняли над городской администрацией Волчанска в Харьковской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российский флаг водрузили над администрацией города Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что безопасность на улицах обеспечивают подразделения МВД Луганской народной республики (ЛНР) и Росгвардии. На данный момент обстановка в городе спокойная, магазины и коммунальные службы продолжают работу. Электричества в Волчанске пока нет, однако российские специалисты уже решают проблему.

9 апреля сообщалось, что российский триколор подняли над над зданием администрации города Херсона и административным строением напротив. Вместе с этим на центральной площади под флагштоком скрыли портреты так называемой «небесной сотни» — изображения закрыли орнаментом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Итальянская компания согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа
Стало известно о снятии США ограничений на передачу развединформации Украине
Российский флаг водрузили над администрацией Волчанска в Харьковской области
Блинкен оценил сроки возобновления работы посольства США в Киеве
Россиянин Павлович подерется с бывшим претендентом на пояс чемпиона UFC
В Ливане прошла акция в поддержку России
Стало известно об аресте вилл Дерипаски и Шамалова во Франции
Минобороны России предупредило о провокациях Украины в Лисичанске
Британский разработчик IT решений приостановил деятельность в России
Молдавия признала отсутствие альтернативы российскому газу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.