Российский флаг водрузили над администрацией Волчанска в Харьковской области

Флаг России подняли над городской администрацией Волчанска в Харьковской области

Российский флаг водрузили над администрацией города Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что безопасность на улицах обеспечивают подразделения МВД Луганской народной республики (ЛНР) и Росгвардии. На данный момент обстановка в городе спокойная, магазины и коммунальные службы продолжают работу. Электричества в Волчанске пока нет, однако российские специалисты уже решают проблему.

9 апреля сообщалось, что российский триколор подняли над над зданием администрации города Херсона и административным строением напротив. Вместе с этим на центральной площади под флагштоком скрыли портреты так называемой «небесной сотни» — изображения закрыли орнаментом.