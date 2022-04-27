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Пойманные ФСБ рассказали о готовившихся ими диверсиях в Белгородской области

ФСБ показала видео с признанием задержанных в Белгородской области диверсантов
Начало событий в новости ФСБ задержала двух россиян за подготовку диверсии

ФСБ показала видео задержания двоих диверсантов в Белгородской области. Запись публикует РИА Новости.

По данным спецслужбы, пойманные россияне, являющиеся сторонниками украинских националистов, готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Сейчас подозреваемые дают признательные показания.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые в наручниках выводят из машины двоих подозреваемых. Один из них рассказывает на камеру, что с началом спецоперации России на Украине он с сообщниками заняли антироссийскую позицию и стали искать способы выступить против Вооруженных сил РФ на территории области. Подозреваемый стал изучать железнодорожные пути, по которым идут военные эшелоны, с целью выведения их из строя. Также он отправлял на сайт «Миротворец» данные на российских военнослужащих и искал выходы на Службу безопасности Украины, чтобы согласовать с ними свои действия по диверсиям на территории России.

Второй подозреваемый рассказал о планах по повреждению железнодорожных путей, о своих диверсиях он с сообщником намеревался рассказать в интернете.

Любовь Ширижик
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