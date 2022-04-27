ФСБ задержала двух россиян за подготовку диверсии

Под Белгородом сотрудники ФСБ задержали двух мужчин за подготовку диверсии на транспорте

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом пишут РИА Новости.

По данным спецслужбы, мужчины были сторонниками украинских националистов. Сейчас подозреваемые дают признательные показания. Во время допроса они сказали, что планировали повреждать железные дороги, по которым передвигаются российские военные эшелоны.

Также выяснилось, что фигуранты направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о служащих Вооруженных сил России, принимавших участие в специальной военной операции на Украине.