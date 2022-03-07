ФСБ задержала в Севастополе сторонника националистов с тротиловой шашкой

Крымское управление ФСБ задержало сторонника украинских националистов в Севастополе. В ходе обысков в его доме нашли тротиловую шашку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным, мужчину 1980 года рождения, проживающего в Севастополе, задержали и арестовали на два месяца. В доме он хранил тротиловую шашку, общий вес которой превышает 590 граммов, отметили в региональном УФСБ.

В отношении него заведено дело по части 1 статьи 222.1 («Незаконное хранение взрывного устройства») УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком от шести до восьми лет, уточнили в ведомстве.