«Газпром» прекратит поставлять газ в Болгарию

«Газпром» предупредил «Булгаргаз» о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля

Российский «Газпром» предупредил компанию «Булгаргаз», что с 27 апреля прекращает поставки сжиженного природного газа в Болгарию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минэнерго Болгарии.

27 апреля «Газпром» прекратит поставки сжиженного природного газа в Болгарию

Как говорится в заявлении, болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами.

Сегодня, 26 апреля, в «Булгаргаз» поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля 2022 года заявление Минэнерго Болгарии

В ведомстве также заявили о проведении анализа ситуации совместно с «Булгаргазом» и Болгарским энергетическим холдингом. В результате они пришли к выводу, что новый порядок оплаты поставок газа, предложенный Россией, «не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии».

Отказ Польши

До заявления Болгарии польская компания PGNiG заявила, что отказывается платить за российский газ в рублях, как того требует Москва.

PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчетам за природный газ, поставляемый «Газпромом» по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации заявление компании PGNiG

Также там назвали остановку поставок природного газа из России нарушением действующего контракта с «Газпромом». «При этом компания оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной остановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права, а также права, вытекающие из правовых положений», — указывается в сообщении.

Требование Путина

В конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли. Позже был подписан соответствующий указ, из которого следует, что покупатели должны будут перечислять оплату в евро на счет в Газпромбанке, который будет конвертировать эти средства в рубли на внутреннем рынке.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли Владимир Путин президент России

Также глава государства поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Российский лидер пояснил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.