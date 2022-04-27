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Врач развеял популярный миф о хлебе

Врач Сергей Агапкин заявил, что хлеб с глютеном вреден только при аллергии на вещество

Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг популярный миф о хлебе. По словам доктора, на самом деле этот продукт вреден только тем, у кого есть аллергия на глютен, или пшеничный белок. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Глютен — очень демонизированное питательное вещество. Но, на самом деле, это белок, который содержится в пшенице, и на протяжении многих тысяч лет люди употребляли пшеницу в цельном виде, в виде муки, хлеба», — развеял специалист распространенное заблуждение об опасности хлеба.

Телеврач заявил, что глютен вреден только для тех людей, у которых есть аллергия на это вещество. «Есть ряд людей, у которых на глютен есть аллергия, точно так же, как аллергия на любой пищевой продукт. Для этих людей — глютен вреден, для большей части людей, для 90 процентов, он безвреден», — пояснил он.

Ранее Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг популярный миф о лечении гастрита. Телеврач заявил, что гастрит нельзя вылечить пищевой содой. По его словам, этот продукт может лишь на время избавлять от болей в желудке, которые возникают при этом распространенном заболевании.

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Асель Минбаева
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