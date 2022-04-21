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Врач опроверг популярный миф о гастрите

Врач Агапкин опроверг миф о том, что гастрит можно вылечить пищевой содой

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг популярный миф о лечении гастрита. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Телеврач заявил, что гастрит нельзя вылечить пищевой содой. По его словам, этот продукт может лишь на время избавлять от болей в желудке, которые возникают при этом распространенном заболевании.

«Выделяющий при этом (употреблении пищевой соды — прим. «Ленты.ру») углекислый газ раздражает стенки желудка и заставляет его вырабатывать больше соляной кислоты», — пояснил специалист.

Ранее Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» перечислили продукты, которые снижают риск развития сахарного диабета, а также помогают справиться со стрессом. Они сообщили, что такими свойствами обладают гречка, халва и отруби.

До этого Агапкин раскрыл привычки, которые полезны для легких. Всем, кто хочет укрепить дыхательную систему, специалист посоветовал петь, держать осанку и использовать увлажнитель воздуха. Также врач порекомендовал включить в рацион авокадо.

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Евгения Наумова
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