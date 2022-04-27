Огромное сердце мужчины заполнило всю его грудь из-за редкого заболевания

Newsweek: сердце мужчины увеличилось до огромного размера и заполнило всю грудную полость

Научный журнал British Medical Journal описал случай, когда из-за редчайшего заболевания сердце пациента увеличилось до огромного размера и заполнило всю грудную полость. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчина средних лет обратился к врачам с жалобой на одышку, которая мучила его около полугода. Рентген показал, что он страдает от кардиомегалии, то есть расширения сердца. Степень кардиомегалии измеряется так называемым кардиоторакальным индексом — отношением объема сердца и объема грудной полости. У пациента кардиоторакальное отношение составляло 1, то есть его сердце полностью заполняло грудную клетку.

Кардиомегалия часто происходит вследствие аномалии Эбштейна — врожденного дефекта сердца, при котором клапан между камерами на его правой стороне не закрывается нормально. Вместо того чтобы открываться и пропускать кровь из верхнего правого предсердия в правый желудочек, створки клапана не закрываются нормально, и кровь попадает обратно в предсердие. В результате правый желудочек расширяется. Со временем увеличенная правая сторона сердца слабеет, что ведет к сердечной недостаточности.

Профессор кардиологического отделения Университетского колледжа Лондонского института здоровья детей Роберт Андерсон пояснил, что взрослые очень редко страдают этой болезнью. Такой диагноз чаще встречается у новорожденных детей в возрасте менее месяца. Для них это состояние особенно опасно, так как сердце сжимает легкие и препятствует их нормальной работе.

У взрослых аномалия Эбштейна проявляется мягко, но в случаях, когда она приводит к увеличению сердца, требуется хирургическое вмешательство. Авторы исследования утверждают, что мужчину сначала лечили препаратами, которые открывают и расширяют кровеносные сосуды: антикоагулянтами, диуретиками, бета-блокаторами и сосудорасширяющими средствами. После этого он перенес хирургическую резекцию, чтобы исправить аневризму в левом предсердии, которая присутствовала там с рождения. Пациенту заменили сердечный клапан на механический.

Авторы подчеркнули, что это была беспрецедентная операция. Состояние пациента стабильно, он принимает аспирин, диуретики и варфарин.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Южная Дакота случайно поймал собственное сердце на удочку и выжил. Сейчас мужчина чувствует себя нормально, но теперь ему нельзя поднимать грузы тяжелее четырех килограммов.