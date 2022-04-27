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В Казахстане отменят закон о привилегиях Назарбаева

Спикер Мажилиса Казахстана заявил, что закон о привилегиях первого президента отменят

Фото: Globallookpress.com

Закон о первом президенте Казахстана, наделяющий Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий, планируется отменить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера мажилиса (нижней палаты казахского парламента) Ерлана Кошанова.

По его словам, статус и привилегии лидера нации, елбасы, закреплены в Конституции. Они исчезнут после того, как парламент утвердит поправки к Основному закону.

«В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу», — пояснил Кошанов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал покончить с суперпрезидентской формой правления в стране. После поправок в Конституцию парламент и местное самоуправление получат значительно большие полномочия, нежели сейчас. Либерализация законодательства о выборах, как утверждает политик, также позволит сделать политику более конкурентной.

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Алевтина Запольская
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