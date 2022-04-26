Токаев заявил, что Казахстан окончательно отойдет от суперпрезидентской формы правления

Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев пообещал покончить с суперпрезидентской формой правления в стране, передает Tengrinews.

На съезде правящей партии «Аманат» Токаев заявил, что планируется переформатировать политическую архитектуру Казахстана с помощью изменений в конституцию.

«Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов», — сказал Токаев.

Либерализация партийного и выборного законодательства должна укрепить роль общества в принимаемых решениях и сделать конкуренцию за голоса избирателей более острой, продолжил он.

«Наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение», — заявил Токаев.

Ранее он вышел из правящей партии «Аманат», которую до марта этого года возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.