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Токаев пообещал покончить с суперпрезидентской формой правления

Токаев заявил, что Казахстан окончательно отойдет от суперпрезидентской формы правления

Фото: Andrea Verdelli / Pool / Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев пообещал покончить с суперпрезидентской формой правления в стране, передает Tengrinews.

На съезде правящей партии «Аманат» Токаев заявил, что планируется переформатировать политическую архитектуру Казахстана с помощью изменений в конституцию.

«Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов», — сказал Токаев.

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Либерализация партийного и выборного законодательства должна укрепить роль общества в принимаемых решениях и сделать конкуренцию за голоса избирателей более острой, продолжил он.

«Наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение», — заявил Токаев.

Ранее он вышел из правящей партии «Аманат», которую до марта этого года возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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София Сарджвеладзе
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