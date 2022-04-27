Российская ведущая рассказала о слезах от жалости к участникам своего шоу

Телеведущая Киселева призналась, что плакала от жалости к участникам шоу «Слабое звено»

Ведущая популярной викторины «Слабое звено» на телеканале «Мир» Мария Киселева подтвердила слух о том, что иногда она плакала от жалости к участникам программы. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RTVI, выпуск доступен на YouTube.

«Ну да, было такое. Это правда», — рассмеялась Киселева, отвечая на вопрос о слезах из-за сочувствия к героям викторины. По словам ведущей, ей приходилось очень сильно переживать за участников «Слабого звена». Вместе с тем она подчеркнула, что герои передачи не видели, как она плакала.

Телезвезда отметила, что в процессе создания программы может дать волю эмоциям и расстроиться либо рассмеяться. «Очень много было курьезных случаев [на съемках "Слабого звена"], когда просто невозможно было сдержаться от смеха, такое ощущение, что слезы градом от смеха уже катятся из моих глаз, но ни зрители, ни игроки этого не видят, а я просто хохочу в голос внутри [себя]», — призналась Киселева.

О том, что Киселева плакала на съемках «Слабого звена», ранее рассказала режиссер программы Гузэль Киреева. Она также заявила, что в реальной жизни ведущая ведет себя не так, как в викторине.

Телеигра «Слабое звено» — российский аналог британской передачи The Weakest Link. Отечественная программа транслировалась на российском телевидении с 2001 по 2008 годы (сначала на телеканале ОРТ, позже — на Пятом канале). В 2020 году проект перезапустили, и он стал выходить на канале «Мир». Его ведущей стала спортсменка Мария Киселева, которая покинула программу в 2005 году.

Ранее стендап-комик Гарик Оганесян раскрыл закулисье выпуска «Слабого звена», в котором он участвовал. Юморист заявил, что после очередного раунда Киселева попросила одного из героев программы, комика Ивана Усовича, обматерить ее.

