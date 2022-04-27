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Россиянам назвали пять способов обезопасить себя от онлайн-мошенников

IT-эксперт Дбар посоветовал отказаться от нелицензионного ПО для защиты личных данных

Фото: Shutterstock

Защитить персональные данные от хакеров поможет отказ от нелицензионного программного обеспечения (ПО) и осторожное отношение к подозрительным сайтам, заявил коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал пять способов обезопасить личную информацию от онлайн-мошенников.

В первую очередь IT-эксперт посоветовал россиянам не отправлять персональные данные в соцсетях и мессенджерах. «Так они становятся легкой добычей даже неопытных хакеров. Поэтому лучше всего вообще не отправлять информацию о себе через интернет, лишь в крайнем случае и только убедившись, что выбранный вами ресурс надежно защищен», — рекомендовал он.

«Нередко злоумышленники получают доступ к персональным данным через приложения, которые пользователь скачивает на случайных сайтах», — предупредил Дбар. Он подчеркнул, что надежность гарантируют только официальные магазины приложений. «Особенно опасны джейлбрейки — собственноручный взлом iPhone, который позволяет скачивать сторонний софт, настраивать и менять системные функции операционной системы», — добавил он.

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Кроме того, специалист посоветовал избегать подозрительных сайтов. «Если без них не обойтись, то работать с персональными данными лучше на другом компьютере. Потому что, если вы находитесь в банке-клиенте, а параллельно в том же браузере, в другой вкладке у вас открыт подозрительный сайт, то это создает потенциальную угрозу вашим данным и финансам», — пояснил Дбар.

По словам эксперта, большую опасность для личных данных представляет использование пиратского софта и нелицензионного ПО. По его словам, пиратские программы имеют множество дыр в безопасности, которыми и могут воспользоваться злоумышленники.

Дбар также отметил, что серьезным барьером для злоумышленника может стать сложный пароль от личных аккаунтов. «На всякий случай напоминаем — нельзя хранить пароли на компьютере, лучше не забивать их в память браузера и, конечно, ни в коем случае не озвучивайте их кому-либо еще», — рекомендовал эксперт.

Ранее IT-специалист Павел Коростелев посоветовал для защиты личных аккаунтов в соцсетях использовать двухступенчатую верификацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Помимо этого, эксперт заявил, что пользователям нужно тщательно выбирать темы, которые они обсуждают с друзьями или с незнакомыми людьми, потому что при взломе мошенники могут использовать эту информацию против них.

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Асель Минбаева
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