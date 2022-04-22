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Россиянам назвали пять способов защитить аккаунты в соцсетях от мошенников

IT-эксперт Коростелев посоветовал включить двойную проверку для защиты аккаунта в соцсетях

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Защитить аккаунт в социальных сетях помогут двухступенчатая верификация и осторожное отношение к подозрительным ссылкам, заявил руководитель отдела продвижения продуктов «Код безопасности» Павел Коростелев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал пять способов защитить личные страницы от мошенников.

«Современные соцсети — это не просто средство общения. Личные аккаунты стали полноценными паспортами», — сказал IT-эксперт. При этом, по словам Коростелева, многие относятся к онлайн-безопасности безалаберно.

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Специалист «Кода безопасности» порекомендовал всем, кто хочет защитить свою страницу, использовать двухступенчатую верификацию: она нужна, чтобы для входа в аккаунт нужно было вводить не только пароль, но и одноразовый код, который либо генерируется в приложении, либо отправляется по СМС.

Также он посоветовал ограничить посторонним доступ к личным страницам. «Если есть вероятность, что ваш пост могут неправильно понять, лучше опубликовать его только для себя, для друзей или круга "избранных"», — призвал эксперт.

Добавлять в друзья следует только тех, кого пользователи знают лично, отметил Коростелев. Он объяснил, что благодаря этому пользователи смогут ограничить число людей, которые имеют доступ к их личной информации, например, номеру телефона. Помимо этого, эксперт заявил, что пользователям нужно тщательно выбирать темы, которые они обсуждают с друзьями или с незнакомыми людьми. «Надо понимать, что в чужих руках любая информация — потенциальная угроза, потому что злоумышленники могут использовать ее против вас или ваших знакомых», — подчеркнул он.

Пятым способом защитить аккаунты в соцсетях от мошенников Коростелев назвал осторожное отношение к ссылкам. «В вопросе различных ссылок из соцсетей лучшая политика — это разумная "паранойя". Не переходите ни по каким ссылкам, даже если их отправляет кто-то из списка друзей, в особенности, когда сообщение вашего "друга" написано не в привычном для него стиле», — предупредил специалист.

Ранее российские пользователи перечислили самые неприятные сообщения, которые они получали от друзей или незнакомых людей в соцсетях. В список вошли спам-рассылка с просьбой отправить денежные средства, реклама товаров и услуг, фото интимного характера, приглашения вступить в группы или подписаться на аккаунт, а также предложения познакомиться поближе.

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Евгения Наумова
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