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Россияне перечислили самые неприятные сообщения в сети

«Одноклассники»: 69% юзеров считают, что общаться в интернете проще, чем в реальной жизни

Фото: Unsplash

Российские пользователи соцсетей перечислили самые неприятные сообщения, которые они получали от знакомых или незнакомых людей в сети. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы «Одноклассники», «Добро Mail.ru» и исследовательского центра ResearchMe (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Согласно результатам исследования, в топ указанных сообщений вошла спам-рассылка с просьбой отправить денежные средства, фотографии интимного характера, реклама товаров и услуг, приглашения вступить в группы или подписаться, а также предложения познакомиться поближе.

Также 69 процентов респондентов признались, что знакомиться и общаться в интернете им значительно проще, чем в реальной жизни. Еще 42 процента юзеров считают общение в соцсетях и мессенджерах безопаснее, чем в офлайн-мире: этому способствует возможность прекратить диалог в любой момент (64 процента), заблокировать неприятных собеседников (57) и изучить страницу любого человека и понять его лучше (24).

Кроме того, 68 процентов женщин и 46 процентов мужчин уверены, что нужно привлекать к ответственности пользователей, которые рассылают фотографии с интимными изображениями. 29 процентов затруднились с ответом, а 13 процентов респондентов выступили против. В качестве наказания почти половина опрошенных (48 процентов) предлагают наложить постоянную блокировку на пользователя, а 31 процент — временную.

При этом больше всего при общении в мессенджерах и соцсетях опрошенные опасаются быть обманутыми мошенниками (53 процента), получить нежелательные сообщения (30), столкнуться с преследованием в реальной жизни (14), считают, что знакомится онлайн неприлично (11) и опасаются травли (7).

«Одноклассники» уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы противодействия мошенникам и нежелательным знакомствам. Ранее соцсеть запустила технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях — опция оценивает тексты и изображения в комментариях на наличие токсичного содержания, после чего выдает оценку для проверки модератором.

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Варвара Кошечкина
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