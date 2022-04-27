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Эндокринолог назвала лучшее время для кофе

Эндокринолог Павлова предостерегает от привычки пить кофе по утрам

Фото: Anna Alexes / Pexels

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала лучшее время для употребления кофе. В своем Telegram-канале она предостерегает от привычки пить бодрящий напиток по утрам, чтобы избежать сонливости и потери энергии.

Врач отметила, что начинать утро с кофе не совсем правильно. Если человек по утрам чувствует себя разбитым, считая, что именно бодрящий напиток поможет ему включиться, то эндокринолог рекомендует для начала определиться, чем вызвано это состояние.

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Например, зачастую усталость по утрам, по словам эксперта, может быть связана с неправильным распорядком дня, хроническим недосыпом или перееданием на ночь. И если вместо того, чтобы разобраться с первопричиной, сразу же пить кофе после пробуждения, можно истощить эндокринную и нервную систему, предупреждает специалист.

Павлова рекомендует взбодрить организм зарядкой или небольшой прогулкой, а к ароматному напитку обращаться уже после обеда, когда организму нужна будет дополнительная подзарядка.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала неправильно приготовленные яйца одной из возможных причин ранней старости.

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Юлия Кальницкая
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