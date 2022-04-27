Эндокринолог назвала лучшее время для кофе

Эндокринолог Павлова предостерегает от привычки пить кофе по утрам

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала лучшее время для употребления кофе. В своем Telegram-канале она предостерегает от привычки пить бодрящий напиток по утрам, чтобы избежать сонливости и потери энергии.

Врач отметила, что начинать утро с кофе не совсем правильно. Если человек по утрам чувствует себя разбитым, считая, что именно бодрящий напиток поможет ему включиться, то эндокринолог рекомендует для начала определиться, чем вызвано это состояние.

Например, зачастую усталость по утрам, по словам эксперта, может быть связана с неправильным распорядком дня, хроническим недосыпом или перееданием на ночь. И если вместо того, чтобы разобраться с первопричиной, сразу же пить кофе после пробуждения, можно истощить эндокринную и нервную систему, предупреждает специалист.

Павлова рекомендует взбодрить организм зарядкой или небольшой прогулкой, а к ароматному напитку обращаться уже после обеда, когда организму нужна будет дополнительная подзарядка.

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