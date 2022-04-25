Неправильно приготовленные яйца назвали одной из причин ранней старости

Эндокринолог Павлова назвала жареную яичницу вредной для организма

Эндокринолог Зухра Павлова назвала неправильно приготовленные яйца одной из возможных причин ранней старости организма. В своем Telegram-канале врач рассказала, как правильно есть яйца, чтобы получить от них максимум пользы.

Самый вредный вариант приготовления, по ее мнению, — жареная яичница. Она, по словам эндокринолога, содержит много продуктов гликирования, а это один из факторов старения.

Павлова обратила внимание, что самый полезный вариант завтрака — яйца всмятку или яйца-пашот. При этих вариантах готовки белок легче усваивается, а аминокислоты разрушаются меньше. Следующими в рейтинге полезности доктора Павловой идут яйца вкрутую.

Перед готовкой яйца нужно мыть, чтобы очистить скорлупу от сальмонеллы и других бактерий, напомнила медик. Она также отметила, что нежелательно съедать больше двух яиц за раз. Она объяснила это высокой калорийностью продукта, а не повышенным содержанием холестерина — это миф, из-за которого, многие, по ее словам, отказываются от яиц.

Доктор Павлова обратила внимание, что идеальный завтрак должен выглядеть так: яйца, немного каши, кусок хлеба и овощи. «Яйца без добавления других продуктов на завтрак есть не стоит: в них много белка и жира, но этого недостаточно для насыщения», — резюмировала эндокринолог.

Ранее стало известно, сколько в среднем россияне съедают яиц в год. Россия по уровню потребления обогнала США, Аргентину и Парагвай, где едят по 16 килограммов этого продукта в год. На первом месте рейтинга яйцеедов оказался Гонконг. Жители этой страны съедают в год по 27 килограммов продукта каждый.