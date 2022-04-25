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Неправильно приготовленные яйца назвали одной из причин ранней старости

Эндокринолог Павлова назвала жареную яичницу вредной для организма

Фото: freestocks / Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова назвала неправильно приготовленные яйца одной из возможных причин ранней старости организма. В своем Telegram-канале врач рассказала, как правильно есть яйца, чтобы получить от них максимум пользы.

Самый вредный вариант приготовления, по ее мнению, — жареная яичница. Она, по словам эндокринолога, содержит много продуктов гликирования, а это один из факторов старения.

Павлова обратила внимание, что самый полезный вариант завтрака — яйца всмятку или яйца-пашот. При этих вариантах готовки белок легче усваивается, а аминокислоты разрушаются меньше. Следующими в рейтинге полезности доктора Павловой идут яйца вкрутую.

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Перед готовкой яйца нужно мыть, чтобы очистить скорлупу от сальмонеллы и других бактерий, напомнила медик. Она также отметила, что нежелательно съедать больше двух яиц за раз. Она объяснила это высокой калорийностью продукта, а не повышенным содержанием холестерина — это миф, из-за которого, многие, по ее словам, отказываются от яиц.

Доктор Павлова обратила внимание, что идеальный завтрак должен выглядеть так: яйца, немного каши, кусок хлеба и овощи. «Яйца без добавления других продуктов на завтрак есть не стоит: в них много белка и жира, но этого недостаточно для насыщения», — резюмировала эндокринолог.

Ранее стало известно, сколько в среднем россияне съедают яиц в год. Россия по уровню потребления обогнала США, Аргентину и Парагвай, где едят по 16 килограммов этого продукта в год. На первом месте рейтинга яйцеедов оказался Гонконг. Жители этой страны съедают в год по 27 килограммов продукта каждый.

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Вера Владзиевская
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