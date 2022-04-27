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Козловский подал в суд на российский стриминг и потребовал 128 миллионов рублей

Козловский подал в суд на российский стриминговый сервис Start и требует 128 млн рублей

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

36-летний российский актер и режиссер Данила Козловский подал в суд на стриминговый сервис Start и требует 128 миллионов рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Предметом иска стал сериал Козловского «Карамора», права на который режиссер передал стриминговому сервису за вознаграждение в размере 957,5 миллиона рублей. Эту сумму онлайн-платформа должна была постепенно выплачивать компании Козловского «ДК интертеймент», а также фонду-инвестору «Кинопрайм», выступающему в суде третьим лицом.

Премьера сериала состоялась в январе этого года, после чего стриминговый сервис, исходя из заявления актера, выполнял свои обязательства на протяжении нескольких месяцев. В марте Start не совершил запланированного денежного отчисления в размере 125 миллионов рублей компании Козловского, а также фонду-инвестору.

После этого «ДК интертеймент» подал в суд на стриминговую платформу с требованием взыскать 128,1 миллиона рублей (договор предусматривает пени в размере 0,1 процента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки; на момент подачи иска сумма неустойки составляла 3,1 миллиона рублей). Представители сервиса выразили надежду на быстрое решение конфликта в досудебном порядке.

Ранее сообщалось, что рэпер Егор Крид проиграл в суде более миллиона рублей концертным организаторам из Крыма, так как не вернул аванс после отмененного выступления в одном из ресторанов Ялты.

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Анастасия Астахова
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