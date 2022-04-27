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Рэпер Егор Крид проиграл в суде более 1 миллиона рублей

Исполнитель Егор Крид проиграл в суде более 1 миллиона рублей концертным организаторам

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

27-летний российский исполнитель Егор Крид проиграл в суде более одного миллиона рублей концертным организаторам из Крыма. Об этом сообщает KP.RU.

Летом прошлого года рэпер должен был выступить в одном из ялтинских ресторанов под названием «Чайка на пляже». Организаторы концерта заплатили артисту аванс в размере 1 миллиона 134 тысяч рублей. Из-за ковидных ограничений выступление Крида было отменено, однако заплаченную ему ранее сумму певец так и не отдал.

Организаторы подали на артиста в суд, чтобы тот вернул аванс. Егор Крид подал встречный иск. Разбирательство затянулось на полгода, однако в пятницу, 22 апреля, Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу крымских организаторов.

Теперь исполнитель должен вернуть своим оппонентам «неосновательное обогащение» на сумму 1 миллион 134 тысяч рублей, а также процент за использование чужих денег на протяжении этого промежутка времени — еще 14 тысяч рублей.

«Решение еще не вступило в силу. Есть разные варианты. Мы не исключаем, что будем подавать апелляцию», — цитирует менеджера артиста KP.RU.

Ранее Егор Крид пожаловался на проблемы со здоровьем: исполнитель признался, что часто страдает от приступов панических атак.

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Анастасия Астахова
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