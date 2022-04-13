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Уехавший из России Егор Крид пожаловался на проблемы со здоровьем

Уехавший из России рэпер Егор Крид рассказал о проблемах со здоровьем

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российский музыкант и певец Егор Крид пожаловался на проблемы со здоровьем. О своем состоянии артист рассказал в Telegram-канале.

Уехавший из России и проживающий в Дубае 27-летний рэпер последние несколько месяцев заявил, что на некоторое время забыл о своих панических атаках, которыми страдал последнее время, но вскоре вновь столкнулся с этим заболеванием.

«Кстати, две недели не было "паничек"! Мой рекорд за последнее время. Но... Вчера (...) словил очень неприятную за ужином, и сегодня состояние предпаничное какое-то из-за недосыпа и потому что обгорел. Но я постараюсь не словить ее», — заявил артист.

Ранее Крид пожаловался, что не смог купить себе в Дубае еду из-за блокировки банковских карт, а также назвал себя бомжом. В феврале этого года музыкант сообщил о том, что стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и задумался о гареме.

Егор Крид не единственный артист, который открыто признался в том, что столкнулся с паническими атаками. Ранее об этой же проблеме рассказал Аркадий Укупник. Его состояние ухудшилось после перенесенного коронавируса.

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Анастасия Астахова
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