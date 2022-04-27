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Раскрыты данные о недвижимости ведущей Первого канала за границей

Телеведущая Лариса Гузеева уехала из России и поселилась в своей квартире в Болгарии

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева уехала из России, сообщает KP.RU. Издание раскрыло данные о недвижимости телеведущей в Болгарии — именно туда отправилась знаменитость.

По информации КП, у Гузеевой есть квартира в поселке Равда, в одном из элитных жилых комплексов на курорте Солнечный Берег (расположен в 15 километрах от аэропорта города Бургаса). Поселившимся в комплексе доступна разнообразная инфраструктура, в том числе бассейны, кафе, теннисные корты, спортзал. Пляж — в непосредственной близости.

Телеведущая приобрела эти апартаменты в Болгарии еще десять лет назад. Объект площадью 165 квадратных метров обошелся ей в 220 тысяч евро (почти 18 миллионов рублей по текущему курсу). В том же комплексе в разное время владели квартирами другие российские звезды — телеведущая Лера Кудрявцева, певицы Надежда Бабкина и Лолита, юморист Владимир Винокур. Как отмечает издание, Гузеева покинула Россию временно, чтобы восстановиться после COVID-19.

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Ранее стало известно об отъезде из России целого ряда знаменитых личностей. Сообщалось, что страну покинули телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, журналистка Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник, певица Алла Пугачева и другие знаменитости. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова рассказала, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разработать закон, который заблокирует возвращение в Россию «предателям».

Нина Ташевская
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