Дочь миллионера из России продала особняк в США за рекордную сумму

Дочь политика и бизнесмена Леонида Лебедева Юлия продала дом в США за 49 миллионов

Дочь миллионера и бывшего советника министра социальной политики Леонида Лебедева Юлия продала дом возле океана в США в эксклюзивном районе Калифорнии, сообщает Dirt.

Особняк в средиземноморском стиле на мысе Поинт-Дьюм к северу от Малибу был продан за 49,1 миллиона долларов (более 3,6 миллиарда рублей). Сумма сделки оказалась рекордной для этого места. Покупателем стал американский медиаменеджер Чарли Андерсон.

Из-за того, что сделка проводилась вне рынка, в свободном доступе есть фотографии 2016 года, когда дочь политика и бизнесмена купила дом. По информации риелторов, устаревшие интерьеры были полностью изменены, хотя недавно сделанные снимки с воздуха создают впечатление, что внешний вид дома и участка практически не изменился. Сообщается, что Лебедева проводила в доме мало времени и он в основном пустовал.

Особняк площадью 848 квадратных метров был построен в 1995 году. Здание отделано мрамором и дорогим деревом. В нем есть шесть спален и девять ванных комнат. Рядом с главной спальней расположены винный погреб, медиазал и рабочий кабинет с камином. Почти из всех окон особняка открывается вид на пляж Зума и океан. На участке площадью примерно в полгектара есть двухэтажный гостевой дом, внутренний двор с бассейном, теннисный корт и стоянка для автомобилей.

Ранее в апреле избавиться от особняка в Поинт-Дьюм решилзвезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн. Выставленный на продажу одноэтажный дом актер приобрел еще в начале 1990-х годов, заплатив за него чуть более миллиона долларов. Теперь он планирует продать его почти за 15 миллионов долларов.