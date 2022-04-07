Звезда фильма «Один дома» решил избавиться от дома за миллионы долларов

Американский актер Дэниел Стерн выставил на продажу дом в Калифорнии

Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн решил избавиться от дома в стиле ранчо в эксклюзивном районе Калифорнии. Об этом сообщает Dirt.

Американский актер, исполнивший роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в первых двух частях франшизы, выставил на продажу дом, расположенный на мысе Поинт-Дьюм (Point Dume) к северу от Малибу. Место, куда планирует переехать Стерн, остается неизвестным.

Выставленный на продажу одноэтажный особняк актер приобрел еще в начале 1990-х годов. Тогда он заплатил за него чуть более миллиона долларов, а теперь планирует продать почти за 15 миллионов долларов.

Участок размером почти в пять гектаров расположен недалеко от окончания мыса и является «одним из самых тщательно охраняемых секретов Малибу». Территория изобилует деревьями, в том числе тропическими. На заднем дворе можно отдохнуть в бассейне необычной формы. Кроме того, неподалеку находится роскошный пляж, вход на который для будущего владельца дома будет бесплатным.

Светлый оштукатуренный дом площадью чуть более 400 квадратных метров был построен в 1959 году, однако позже его ремонтировали. В нем обустроены пять спален и столько же ванных комнат.

Многие элементы дома, в том числе пол, сделаны из дерева. Сводчатые потолки декорированы деревянными балками. При этом часть стен в доме сделана из стекла.

В просторной гостиной можно отдохнуть у камина. Смежный с гостиной рабочий кабинет ведет во внутренний дворик, где можно развлечься на свежем воздухе или поесть. Территория кухни, которая придется по вкусу гурманам, включает в себя уголок для завтрака и столовую с барной стойкой. Четыре спальни, в том числе для хозяина — с террасой, двумя гардеробными и выложенной плиткой ванной комнатой — расположены в отдельном крыле.

Ранее в марте бывший дом модели Синди Кроуфорд в Малибу выставили на продажу за 99,5 миллиона долларов. Здание оказалось самой дорогой недвижимостью в городе.