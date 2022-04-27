Названы «излучающие сексуальную энергию» города мира

Newshub: самыми сексуальными городом мира названы Лондон и Лас-Вегас

Специалисты туристической отрасли назвали Лондон самым сексуальным городом мира. Об этом сообщает издание Newshub.

«Эксперты исследовали города по всему миру, чтобы определить места, которые излучают сексуальную энергию и позволяют предаваться самым сокровенным, самым темным желаниям», — говорится в исследовании.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие факторы, как количество доступных одночасовых отелей, а также количество ночных баров и ресторанов. Так, самым соблазнительным городом признан Лондон. На второй и третьей строчке разместились Лас-Вегас и Нью-Йорк. Далее следуют Мадрид и Париж. В топ-10 также вошли Рим, Берлин, Торонто, Сидней и Лос-Анджелес.

Ранее эксперты туристической отрасли перечислили лучшие нудистские пляжи Европы. Лидером рейтинга стал пляж, расположенный в небольшой французской деревне Кап Д`Агд. На прибрежной полосе отдыхающие могут не только загорать и купаться голышом, но и танцевать на «диких» пенных вечеринках.

