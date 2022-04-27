Названы «излучающие сексуальную энергию» города мира
Специалисты туристической отрасли назвали Лондон самым сексуальным городом мира. Об этом сообщает издание Newshub.
«Эксперты исследовали города по всему миру, чтобы определить места, которые излучают сексуальную энергию и позволяют предаваться самым сокровенным, самым темным желаниям», — говорится в исследовании.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие факторы, как количество доступных одночасовых отелей, а также количество ночных баров и ресторанов. Так, самым соблазнительным городом признан Лондон. На второй и третьей строчке разместились Лас-Вегас и Нью-Йорк. Далее следуют Мадрид и Париж. В топ-10 также вошли Рим, Берлин, Торонто, Сидней и Лос-Анджелес.
Ранее эксперты туристической отрасли перечислили лучшие нудистские пляжи Европы. Лидером рейтинга стал пляж, расположенный в небольшой французской деревне Кап Д`Агд. На прибрежной полосе отдыхающие могут не только загорать и купаться голышом, но и танцевать на «диких» пенных вечеринках.