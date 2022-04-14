Названы лучшие нудистские пляжи Европы

Лучшими нудистскими пляжами Европы названы Little Banana в Греции и Buhne в Германии

Эксперты туристической отрасли назвали лучшие нудистские пляжи Европы. Список приводит The Sun.

Лидером рейтинга стал пляж, расположенный в небольшой французской деревне Кап Д`Агд. На прибрежной полосе протяженностью более 1,5 километра отдыхающие могут не только загорать и купаться голышом, но и танцевать на «диких» пенных вечеринках.

На втором месте разместился пляж Little Banana на греческом острове Скиатос. По словам путешественников, место идеально подходит для спокойного принятия солнечных ванн вдали от любопытных глаз. Третью строчку занял пляж Buhne в Германии. Это место является одним из старейших мест отдыха для нудистов в стране. «Пляж немноголюдный, иногда здесь больше тюленей, чем людей», — рассказал один из местных жителей.

Лучшими нудистскими пляжами также признаны Red Beach на Крите, на котором предпочитают проводить время пенсионеры, Valalta Beach в Хорватии, где можно в уединении провести время, а также изолированные Paradise Beach на Миконосе и Es Tren на Майорке.

Ранее в апреле эксперты туротрасли рассказали о новом летнем расписании зарубежных авиакомпаний и раскрыли способы добраться до популярных европейских стран. Путешественники могут воспользоваться услугами перевозчика Flyone Armenia, который предоставляет возможность отправиться в Париж и Ниццу со стыковкой в Ереване.