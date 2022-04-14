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Названы лучшие нудистские пляжи Европы

Лучшими нудистскими пляжами Европы названы Little Banana в Греции и Buhne в Германии

Фото: Daniel Munoz / Reuters

Эксперты туристической отрасли назвали лучшие нудистские пляжи Европы. Список приводит The Sun.

Лидером рейтинга стал пляж, расположенный в небольшой французской деревне Кап Д`Агд. На прибрежной полосе протяженностью более 1,5 километра отдыхающие могут не только загорать и купаться голышом, но и танцевать на «диких» пенных вечеринках.

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На втором месте разместился пляж Little Banana на греческом острове Скиатос. По словам путешественников, место идеально подходит для спокойного принятия солнечных ванн вдали от любопытных глаз. Третью строчку занял пляж Buhne в Германии. Это место является одним из старейших мест отдыха для нудистов в стране. «Пляж немноголюдный, иногда здесь больше тюленей, чем людей», — рассказал один из местных жителей.

Лучшими нудистскими пляжами также признаны Red Beach на Крите, на котором предпочитают проводить время пенсионеры, Valalta Beach в Хорватии, где можно в уединении провести время, а также изолированные Paradise Beach на Миконосе и Es Tren на Майорке.

Ранее в апреле эксперты туротрасли рассказали о новом летнем расписании зарубежных авиакомпаний и раскрыли способы добраться до популярных европейских стран. Путешественники могут воспользоваться услугами перевозчика Flyone Armenia, который предоставляет возможность отправиться в Париж и Ниццу со стыковкой в Ереване

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Валентина Процкова
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