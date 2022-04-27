Мадонна рассталась с 28-летним возлюбленным

Поп-певица Мадонна разорвала отношения с молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом

Американская поп-певица Мадонна разорвала отношения с молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом после трех лет романа. Об этом пишет The Sun.

Известно, что пара с 35-летней разницей в возрасте начала встречаться в 2019 году. Знаменитость периодически выкладывала в соцсетях совместные кадры с бойфрендом. В последнее время среди поклонников начали распространяться слухи о расставании влюбленных.

«Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания проводит время со своими друзьями и семьей. У нее плотный график, она работает над предстоящим автобиографическим фильмом и новой музыкой», — рассказал друг исполнительницы в беседе с таблоидом. Отмечается, что 63-летняя Мадонна и 28-летний Уильямс разошлись без скандалов и сохранили дружеские отношения.

Ранее дочь Мадонны раскритиковали в сети за откровенное платье на афтепати «Оскара». 25-летняя модель появилась на вечеринке Vanity Fair в блестящем облегающем платье с пайетками, глубоким V-образным декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу.

