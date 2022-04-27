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В сети появились кадры обмена летчика Ярошенко на американца Рида

«Известия» опубликовали кадры обмена российского летчика Ярошенко на американца Рида

В сети появились кадры обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида. Видео с места событий опубликовала газета «Известия».

Обмен прошел в турецком аэропорту. «12 лет ни за что!» — заявил Ярошенко журналистам.

Обмен Ярошенко на Рида состоялся 27 апреля, после «длительного переговорного процесса», который начался еще в конце января этого года по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена.

Николай Чигасов
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В сети появились кадры обмена летчика Ярошенко на американца Рида
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