В сети появились кадры обмена летчика Ярошенко на американца Рида

«Известия» опубликовали кадры обмена российского летчика Ярошенко на американца Рида

В сети появились кадры обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида. Видео с места событий опубликовала газета «Известия».

Обмен прошел в турецком аэропорту. «12 лет ни за что!» — заявил Ярошенко журналистам.

Обмен Ярошенко на Рида состоялся 27 апреля, после «длительного переговорного процесса», который начался еще в конце января этого года по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена.