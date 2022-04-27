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Появилось видео стрельбы возле здания МГБ Приднестровья

Опубликовано видео нападения на здание МГБ в Тирасполе

Кадр: Telegram-канал «РБК»

В сети появилось видео стрельбы возле здания Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (МГБ ПМР) в Тирасполе. Кадры опубликовал «Первый приднестровский канал», передает Telegram-канал РБК.

На видео запечатлен момент нападения: три человека достают из автомобиля ручные гранатометы, стреляют в здание и быстро уезжают.

Обстрел здания МГБ случился 25 апреля, в тот же день прогремели взрывы у воинской части в Парканах. 26 апреля были подорваны вышки в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что за событиями в Приднестровье стоят противоборствующие силы внутри региона. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что ко взрывам могут быть причастны власти или граждане Украины.

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Алевтина Запольская
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