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Президент Приднестровья заподозрил Украину в причастности к взрывам

Президент ПМР Красносельский заявил, что за организацией взрывов могли стоять украинцы

Фото: Михай Карауш / Sputnik / РИА Новости

Следы террористических атак на непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику ведут на Украину, ее власти или граждане могут быть причастны к взрывам, произошедшим 25 и 26 апреля. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский, пишет «Sputnik Молдова».

По словам политика, Киев должен немедленно расследовать проникновение своих вооруженных групп на территорию республики, если оно имело место. Он заподозрил, что внешние силы могли попытаться создать новый очаг нестабильности в Европе.

Глава республики также попросил Кишинев не поддаваться на провокации и не втягивать себя в агрессию против ПМР. «Надо все-таки вспомнить о наших мирных форматах», — призвал Красносельский.

25 и 26 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

Президент Молдавии Майя Санду заверила, что не знает, что за провокациями стояли организованные группировки внутри региона. При этом она подтвердила готовность к мирному диалогу и призвала своих подчиненных избегать манипуляций.

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Алевтина Запольская
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