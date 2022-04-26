Санду подтвердила готовность к мирному диалогу с Приднестровьем

Президент Молдавии Санду заявила, что выступает за мирный диалог с Приднестровьем

Молдавия никогда не осуществляла блокаду Приднестровья и выступает за мирный диалог ради урегулирования территориального конфликта. Об этом заявила президент республики Майя Санду, пишет РИА Новости.

Политик подтвердила готовность противостоять любым провокациям, способным подорвать мир в стране. Она попросила всех молдавских публичных деятелей вести себя ответственно и «избегать манипуляций ради [политического] рейтинга».

«Кишинев продолжает настаивать на мирном урегулировании приднестровского конфликта. Мы не блокируем и не планируем блокировать Приднестровье», — сказала она.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

В МИД России заявили, что не знают, кто стоял за провокациями, и подтвердили свое нежелание вмешиваться в конфликт Кишинева и Тирасполя.