Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Санду подтвердила готовность к мирному диалогу с Приднестровьем

Президент Молдавии Санду заявила, что выступает за мирный диалог с Приднестровьем

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Молдавия никогда не осуществляла блокаду Приднестровья и выступает за мирный диалог ради урегулирования территориального конфликта. Об этом заявила президент республики Майя Санду, пишет РИА Новости.

Политик подтвердила готовность противостоять любым провокациям, способным подорвать мир в стране. Она попросила всех молдавских публичных деятелей вести себя ответственно и «избегать манипуляций ради [политического] рейтинга».

«Кишинев продолжает настаивать на мирном урегулировании приднестровского конфликта. Мы не блокируем и не планируем блокировать Приднестровье», — сказала она.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

В МИД России заявили, что не знают, кто стоял за провокациями, и подтвердили свое нежелание вмешиваться в конфликт Кишинева и Тирасполя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько государств
Членам «антиукраинских партий» захотели запретить баллотироваться в депутаты
Россияне массово засобирались на отдых в популярную европейскую страну
Офицер ВСУ заявил о «вероятности полного уничтожения» к северу от Мариуполя
Филипп Киркоров пожалел эстонских поклонников после запрета на въезд
«Яндекс» прокомментировал возможность разделения на две компании
Санду подтвердила готовность к мирному диалогу с Приднестровьем
Великобритания столкнулась с избытком газа
Названа главная причина повреждения жилья в России
Zara назвала дату открытия магазинов в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.