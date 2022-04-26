В МИД России высказались по взрывам в Приднестровье

В МИД России выразили надежду, что виновные в терактах в Приднестровье будут наказаны

Россия хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Молдавии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, ситуация со взрывами в регионе наглядно показывает, что за серией атак стоят силы, заинтересованные в появлении еще одного очага напряжения в Европе. При этом он признал, что Москва пока не контактировала с Кишиневом на этот счет и не может с уверенностью утверждать, кто стоял за организацией терактов.

«Нам очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, и надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание», — высказался Руденко.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.