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Среда обитания

Галустян рассказал о покупке курятника для родителей

Шоумен Михаил Галустян рассказал, что во время пандемии купил родителям курятник

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Популярный шоумен и актер Михаил Галустян рассказал, что его родители владеют в Сочи домом и другим хозяйством. Артист поделился подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Галустян навещает родителей в отпуске, а во время пандемии купил курятник, в котором они завели птицу. По словам актера, его родители живут в районе, где жители занимаются сельским хозяйством.

«Есть сад, грядки с клубникой, огурцами и другими овощами, фруктами. Ездим на пасеку. В Сочи мы живем в стороне от городской суеты, поэтому у соседей есть и коровы, и гуси, и другие животные. Детям всегда есть чем заняться: и бабушке помогают, и гуляют», — отметил Галустян.

Впечатлениями от жизни в загородном доме ранее поделилась актриса Марина Федункив, известная по роли в сериале «Реальные пацаны». Она объяснила стремление к жизни за городом детским опытом, когда проводила время в деревне у бабушки с дедушкой.

Нина Ташевская
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