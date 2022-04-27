Галустян рассказал о покупке курятника для родителей

Шоумен Михаил Галустян рассказал, что во время пандемии купил родителям курятник

Популярный шоумен и актер Михаил Галустян рассказал, что его родители владеют в Сочи домом и другим хозяйством. Артист поделился подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Галустян навещает родителей в отпуске, а во время пандемии купил курятник, в котором они завели птицу. По словам актера, его родители живут в районе, где жители занимаются сельским хозяйством.

«Есть сад, грядки с клубникой, огурцами и другими овощами, фруктами. Ездим на пасеку. В Сочи мы живем в стороне от городской суеты, поэтому у соседей есть и коровы, и гуси, и другие животные. Детям всегда есть чем заняться: и бабушке помогают, и гуляют», — отметил Галустян.

Впечатлениями от жизни в загородном доме ранее поделилась актриса Марина Федункив, известная по роли в сериале «Реальные пацаны». Она объяснила стремление к жизни за городом детским опытом, когда проводила время в деревне у бабушки с дедушкой.