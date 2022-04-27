В российском регионе обнаружили сгоревший автомобиль с телом полицейского

Сгоревший автомобиль с телом полицейского найден вблизи аэропорта Махачкалы в Дагестане

Вблизи аэропорта Махачкалы в Дагестане был найден сгоревший автомобиль с телом полицейского внутри. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Сгоревшей автомобиль обнаружили недалеко от аэропорта Махачкалы. По предварительным данным, в нем нашли тело сотрудника полиции», — отметил собеседник агентства.

В настоящее время правоохранительные органы российского региона устанавливают причину возгорания машины. По одной из версий, полицейского убили, а затем подожгли его транспортное средство. Официальных подтверждений информации в настоящее время не поступало.

Ранее в Дагестане полицейский применил табельный пистолет для пресечения преступных действий водителя автомобиля Mercedes, пытавшегося скрыться, а затем наехать на экипаж патрульно-постовой службы (ППС). Нарушитель с огнестрельным ранением был госпитализирован, а позже скончался в больнице.