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Италия ответила на информацию о планах национализировать завод «Лукойла»

У Италии нет планов по национализации завода «Лукойла»

Фото: PJSC Lukoil / globallookpress.com

Итальянские власти опровергли планы национализировать принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии. Это не стоит на повестке дня, сказали Reuters в офисе министра промышленности Италии Джанкарло Джорджетти.

Информация о планах Италии временно национализировать завод появилась 26 апреля. Отвечая на это, в офисе министра промышленности сказали, что есть «обеспокоенность по поводу социальных последствий» для региона, и министерство изучает ситуацию.

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На заводе трудятся около тысячи человек, его закрытие повлияет на число рабочих мест в регионе, отмечает издание. ISAB — крупнейший в Италии НПЗ по мощности. Он принадлежит швейцарской компании Litasco, которая, в свою очередь, контролируется «Лукойлом».

В апреле об уходе из компании объявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов, который попал под персональные санкции Великобритании. Он руководил «Лукойлом» с момента основания компании в 1993 году.

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Платон Щукин
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