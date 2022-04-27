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В Госдуме оценили идею искать IT-специалистов в тюрьмах

Депутат Боярский назвал интересной идею искать IT-специалистов в тюрьмах

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Идея заместителя главы ФСИН Александра Хабарова искать IT-специалистов среди осужденных является интересной, однако с ней можно «далеко зайти». Так его слова оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, сообщает «Подъем».

«В первом приближении, так как они же там все равно работают, наверное, было бы правильно дать возможность людям с профессией, позволяющей работать удаленно, не терять квалификацию. Как минимум внимания и обсуждения это предложение стоит, если таких специалистов достаточно много», — объяснил депутат.

Однако, по словам парламентария, с такими действиями можно далеко зайти. Он отметил, что, к примеру, музыканты, которые отбывают наказание, также могут работать удаленно. В случае, если IT-специалистам в тюрьмах позволят работать дистанционно, то следует подумать и о других профессиях.

«Для обсуждения это интересный вопрос. Уверен, он найдет отклик и в обществе, и в депутатском корпусе», — добавил депутат.

27 апреля Хабаров заявил, что ФСИН решила привлекать IT-специалистов из российских тюрем к удаленной работе на отечественные коммерческие компании. По его словам, подобные обращения поступили от предпринимателей из ряда регионов России. На данный момент, отметил замглавы ФСИН, эта инициатива находится в разработке.

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Никита Абрамов
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