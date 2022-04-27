IT-шников для российского рынка решили найти в тюрьмах

ФСИН решила привлекать осужденных IT-специалистов к удаленной работе на бизнес

ФСИН решила привлекать IT-специалистов из российских тюрем к удаленной работе на отечественные коммерческие компании. Такие обращения поступили от предпринимателей из ряда регионов страны, рассказал ТАСС в среду, 27 апреля, в кулуарах стратегической конференции «Импортонезависимость» в Новосибирске заместитель главы ФСИН Александр Хабаров.

Он пояснил, что речь идет об IT-шниках , которые отбывают наказание в исправительных центрах. Инициатива пока находится в стадии разработки, отметил замглавы ФСИН.

Если задумка станет востребована, то IT-специалистов не будут заставлять работать на каких-то других производствах, указал Хабаров.

По его словам, обязанность трудиться является пунктом номер один во всех исправительных центрах России. Он уточнил, что по закону, осужденный в подобных учреждениях имеет право работать в пределах одного региона.

В то же время применим удаленный формат занятости: в таком случае отбывающий наказание может быть полезен для компании в другом российском субъекте, добавил замглавы ФСИН.

Ранее сообщалось, что одним из способов борьбы с дефицитом сотрудников в IT-отрасли может стать практика распределения после окончания вузов, техникумов и колледжей. Введение такой меры обсудили на заседании Совета по развитию цифровой экономики, посвященном кадровому обеспечению.

В начале апреля стало известно, что в России резко снизилось количество вакансий для IT-специалистов. Эксперты объясняют ситуацию тем, что компании отрасли массово пересматривают планы развития и возможности бюджета, что зачастую означает отказ от ряда проектов.