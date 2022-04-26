В России задумали ввести распределение для IT-специалистов

«Ъ» сообщил о готовности ввести в России систему распределения для IT-специалистов

Одним из способов борьбы с дефицитом сотрудников в IT-отрасли может стать практика распределения после окончания вузов, техникумов и колледжей. Введение такой меры обсудили на заседании Совета по развитию цифровой экономики, посвященном кадровому обеспечению, сообщает «Коммерсантъ».

В документе по итогам встречи говорится, что российская система может оказаться даже жестче, чем в СССР, с требованием отработки в течение пяти, а не трех лет. Также Минпромторгу предложено провести «медийную кампанию» для повышения престижа работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и привлечения туда IT-специалистов.

В качестве других мер поддержки Минобрнауки совместно с Минцифры, Минпромторгом, госкорпорациями «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех» должен будет подготовить перечень специальностей, которые нужны предприятиями ОПК, и для них установить повышенный норматив финансирования. Для программистов, уже работающих на оборонку, Минпромторг, Минобороны, Минцифры и Минтруд должны разработать дополнительные меры поддержки.

Проблему на заседании совета описал первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак. По его данным, стране не хватает еще около миллиона IT-специалистов в дополнение к уже работающим 1,7 миллиона. При этом он признал, что после вхождения российских войск на территорию Украины отрасль столкнулась с серьезным оттоком кадров.

Турчак призвал к «неординарным прорывным решениям» для подготовки и для удержания сотрудников, особенно молодежи, которая активнее всего уезжает за рубеж. Политик указал, что некоторые IT-специалисты возвращаются, но этого недостаточно.

Чтобы повысить привлекательность работы в России, на совете звучали предложения распространить меры поддержки IT-отрасли и на радиоэлектронику. Речь идет о предоставлении отсрочки от армии, налоговых и иных льготах, улучшении жилищных условий сотрудников. Послабления в части призыва на военную службу предлагается ввести и для педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с IT.

В начале апреля сообщалось, что в России резко снизилось количество вакансий для IT-специалистов. Эксперты объясняют ситуацию тем, что компании отрасли массово пересматривают планы развития и возможности бюджета, что зачастую означает отказ от ряда проектов.