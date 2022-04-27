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Пленные украинские военные решили стать гражданами ДНР

Журналист Руденко: пленные украинские военные попросили Пушилина выдать им паспорта ДНР

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен силам Донецкой народной республики (ДНР), попросили главу республики Дениса Пушилина принять их в гражданство ДНР и выдать паспорт государства. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

В подтверждение своих слов журналист публикует кадры, на которых видно, как пленные бойцы ВСУ пишут заявление о прошении гражданства ДНР.

Руденко также уточнил, что пленных никто не заставляет обращаться с письменной просьбой к руководству республики.

Как пишет «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на миграционную службу МВД ДНР, паспорта республики получили почти миллион человек.

Выдача паспортов ДНР началась в марте 2016 года. Получение этого документа является обязательным условием для вступления жителей республики в гражданство РФ в упрощенном порядке, указ о котором президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

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Варвара Кошечкина
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