Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Патрушев заявил о необходимости повысить биобезопасность России

Секретарь СБ Патрушев заявил о необходимости повысить меры биобезопасности в России

Фото: Globallookpress.com

России необходимо выработать комплекс мер, которые смогут повысить уровень биобезопасности страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на юге России, передает РИА Новости.

Это заявление было сделано на фоне новых данных о деятельности американских биолабораторий на Украине, полученных во время проведения спецоперации по демилитаризации страны. При этом, по словам Патрушева, из расположенных в непосредственной близости от России биолабораторий, только часть находилась на Украине.

«Активная фаза создания на Украине биологических лабораторий под контролем Пентагона началась с 2014 года — сразу после спровоцированного США и их западными союзниками государственного переворота», — добавил секретарь Совбеза.

Ранее в СМИ появилась информация от одного из бывших украинских чиновников, который утверждал, что первые переговоры о создание биолабораторий на Украине велись с американским руководством еще при президенте Викторе Ющенко в середине 2000-х. Тогда США предлагали создать лаборатории во Львове, Одессе и Киеве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Десять покупателей из Европы решили платить за российский газ в рублях
Сын участников Die Antwoord обвинил их в насилии
ФХР обжалует лишение права проведения чемпионата мира в 2023 году
В РАН высказались о будущем COVID-19
В Сингапуре казнили умственно отсталого малазийца
Умер осужденный за госизмену российский ученый Роман Ковалев
Российский диетолог назвала продлевающую молодость кожи еду
Названы даты открытий всех московских магазинов OBI
Макрону перечислили нерешенные проблемы Франции
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.