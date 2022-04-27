Патрушев заявил о необходимости повысить биобезопасность России

Секретарь СБ Патрушев заявил о необходимости повысить меры биобезопасности в России

России необходимо выработать комплекс мер, которые смогут повысить уровень биобезопасности страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на юге России, передает РИА Новости.

Это заявление было сделано на фоне новых данных о деятельности американских биолабораторий на Украине, полученных во время проведения спецоперации по демилитаризации страны. При этом, по словам Патрушева, из расположенных в непосредственной близости от России биолабораторий, только часть находилась на Украине.

«Активная фаза создания на Украине биологических лабораторий под контролем Пентагона началась с 2014 года — сразу после спровоцированного США и их западными союзниками государственного переворота», — добавил секретарь Совбеза.

Ранее в СМИ появилась информация от одного из бывших украинских чиновников, который утверждал, что первые переговоры о создание биолабораторий на Украине велись с американским руководством еще при президенте Викторе Ющенко в середине 2000-х. Тогда США предлагали создать лаборатории во Львове, Одессе и Киеве.