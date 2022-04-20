Украинский экс-чиновник рассказал о переговорах с США по созданию биолабораторий

Бывший украинский чиновник заявил, что биолаборатории США были созданы в стране при Ющенко

Бывший украинский чиновник, ушедший в отставку после того, как Россия начала специальную военную операцию, переехал жить в Европу и рассказал РИА Новости, как США вели переговоры с Киевом о создании в стране биолабораторий. Сам он пожелал остаться неизвестным.

«Еще в 2005 году, при Ющенко, было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в предотвращении (создания — прим. «Ленты.ру») технологий биологического оружия. На его основании украинской стороне передавалась американская помощь для лабораторий в Киеве, Одессе и Львове. Со временем к ним добавились и лаборатории в других городах», — заявил собеседник.

Экс-чиновник подчеркнул, что данное сотрудничество не только не являлось секретом, а наоборот, выставлялось как что-то такое, чем стоит гордиться. По его словам, в этих лабораториях изучали птичий грипп, Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку, африканскую чуму свиней, а также ряд других болезней. «А что происходило в лабораториях на самом деле, могут подсказать опытные следователи и ученые, если у них появится возможность изучить то, что делалось за американские деньги почти 20 лет», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что с 2013 года правительство Германии под эгидой немецкого Министерства иностранных дел осуществляет партнерские программы по биологической безопасности, в том числе с учеными на Украине. Представитель ведомства рассказала, что ФРГ запустила национальную программу по биологической безопасности под названием German Biosecurity Programme (GBP).