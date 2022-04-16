В МИД рассказали об организации Германией биолабораторий на Украине

Захарова заявила о причастности правительства Германии к биолабораториям на Украине

С 2013 года правительство Германии под эгидой немецкого Министерства иностранных дел осуществляет партнерские программы по биологической безопасности, в том числе с учеными на Украине. С таким заявлением в разговоре с RT выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель ведомства рассказала, что ФРГ запустила национальную программу по биологической безопасности под названием German Biosecurity Programme (GBP). В 2014 году в число партнеров GBP включили Украину. По словам Захаровой, к 2022 году реализуется «третья фаза GBP», в задачи которой входит «сбор в третьих странах "чувствительной эпидемической информации", в том числе с применением технологий больших данных, и развитие инфраструктуры стран-партнеров для работы с опасными биологическими агентами».

По данным российского МИД, главным украинским контрагентом Института микробиологии Вооруженных сил ФРГ является Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове. Организации работают вместе в рамках украино-немецкого проекта. «С учетом того, что его официальной целью заявлено "улучшение обстановки в области биозащиты и безопасности" на Украине, "в особенности на востоке страны", встает риторический вопрос: какую границу немецкие военные биологи рассматривают в качестве внешней для зоны своих профессиональных интересов? Российско-украинскую?» — высказалась Захарова. В связи с этим представитель ведомства предупредила о возможных провокациях с биологическим оружием, которые Запад может приписать народным республикам Донбасса.

В конце марта Министерство обороны России опубликовало карту, на которой было продемонстрировано расположение американских биолабораторий на территории Украины. Всего в ведомстве насчитали 30 объектов, расположенных в 14 населенных пунктах. Член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что одним из условий окончания спецоперации на Украине является обеспечение безопасности ядерных объектов и изучение работы украинских биолабораторий.