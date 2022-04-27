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Пенсионер обстрелял и сжег автомобиль пытавшихся снести его шлагбаум чиновников

Российский военный пенсионер напал на чиновников за попытку демонтировать его шлагбаум

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего военного пенсионера, который обстрелял чиновников и сжег их служебный автомобиль за попытку снести его шлагбаум в деревне Загорье. Об этом в среду, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

Как отмечается, представители Солнечногорской администрации сочли, что мужчина установил шлагбаум незаконно. Однако когда конструкцию попытались демонтировать, вооруженный ружьем мужчина атаковал чиновников. Он обстрелял одну из их машин, а после облил из канистры вторую и поджег.

После инцидента мужчина спрятался у себя дома, но был вынужден сдаться приехавшим на его задержание росгвардейцам. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

26 апреля сообщалось, что в Забайкальском крае военнослужащий получил 17 лет колонии за убийство знакомой ради денег.

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Владимир Седов
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