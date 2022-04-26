Российский сержант получил срок за убитую ради денег знакомую

В Забайкальской крае военнослужащий получил 17 лет колонии за убийство знакомой

В Забайкальском крае старший сержант Роман Тесленко получил 17 лет колонии строгого режима за убийство своей знакомой ради денег. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Как установил суд, россиянин убил свою жертву тремя ударами по голове. После он похитил ее имущество на общую сумму 274 517 рублей и закопал тело в лесу. Затем с телефона погибшей военнослужащий взял несколько займов в кредитных организациях и одолжил крупную сумму у подруги погибшей.

В 2020 году сообщалось, что российский военный в Чите отделался 1,5 года исправительных работ за двойное убийство.