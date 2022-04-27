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Путин пообещал россиянам индексацию пенсий

Президент Путин пообещал решения по индексации пенсий и зарплат бюджетников

Фото: Vladimir Astapkovich / Reuters

В ближайшее время в России будут приняты решения по индексации пенсий, а также пособий и зарплат бюджетников. С соответствующим обещанием выступил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Помимо этого, он заявил, что Россия должна не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять свое «глобальное лидерство» в ряде направлений. Тезисы Путин выдвинул на встрече с членами Совета законодателей.

О необходимости помочь россиянам Путин уже говорил 18 апреля, тогда он также обещал, что правительство подготовит параметры повышения всех социальных выплат, а также пенсий и зарплат бюджетников.

Необходимость выплат он связал с инфляционным давлением. К первым числам апреля показатель роста цен составлял 17,5 процента в годовом выражении. Президент утверждал, что ситуация с инфляцией стабилизируется. В марте, по данным ЦБ, инфляция составляла на годовом уровне 16,7 процента.

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Платон Щукин
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