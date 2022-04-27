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В Ливане прошла акция в поддержку России

Жители города Баальбек в Ливане провели автопробег в поддержку России

Фото: Issam Abdallah / Reuters

Десятки машин приняли участие в автопробеге через город Баальбек на востоке Ливана, проведенном в поддержку России и специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция прошла при поддержке местных властей, посольства России и «Русского дома» в Бейруте. После этого жители города собрались у здания муниципалитета Баальбека. Перед демонстрантами, среди которых были как ливанцы, так и представители российской диаспоры, выступили посол России в Ливане Александр Рудаков, а также глава союза муниципалитетов Баальбека Али Файад Яги и глава муниципалитета города Фуад Блок.

Глава российской дипмиссии отметил важность взаимной поддержки между Ливаном и Россией и напомнил, что Москва призывает к укреплению международной безопасности на основании международного права и взаимного уважения.

Ранее акцию в поддержку России устроили активисты патриотических движений в Белграде.

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Марина Совина
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