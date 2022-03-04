В Белграде прошла акция в поддержку России

Активисты ряда общественно-политических объединений в столице Сербии провели мероприятие в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники собрались у памятника Николаю II через дорогу от резиденции президента Сербии. Они перекрыли улицу Короля Милана и развернули почти 20-метровый триколор. После этого прозвучали гимны России и Сербии. Полиция не вмешивалась в мероприятие.

Среди организаторов акции — члены движения «Образ», байкеры из мотоклуба «Ночные волки Сербия», представители патриотических движений и многочисленные граждане. Всего в ней приняли участие более тысячи человек.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).