В России предложили не отнимать жилье у потерявших доход ипотечников

Глава девелопера «Основа» предложил не изымать жилье у потерявших доход ипотечников

В России предложили не отнимать жилье у ипотечных заемщиков, которые потеряли доход и временно не могут вносить деньги по кредиту. Способ сохранить купленную недвижимость назвал глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев, пишет РБК.

Специалист посоветовал создать специальный механизм, в рамках которого часть жилья перейдет государству и будет сдаваться в аренду, пока ипотечник снова не сможет делать взносы. «Мне кажется, чтобы повысить интерес населения к ипотеке в это турбулентное время, нужно поменять правила так, что если человек не может платить ипотеку, то это не означает его личного банкротства и изъятия у него собственности», — пояснил Ручьев.

Он добавил, что при этом следовало бы оформлять недвижимость в долевую собственность между государством и заемщиком. «Передадим это, например, «Дом.РФ», чтобы он этой долевой собственностью управлял и сдавал в аренду. Тем самым появится арендный фонд, арендное жилье, которое сейчас так нужно», — отметил эксперт.

По оценкам Ручьева, эта схема позволит россиянам брать ипотеку с минимальными рисками и защитит от угрозы лишения жилья — так покупатель на 50 процентов останется собственником и будет получать пассивный доход по аренде, пока снова не сможет обслуживать кредит.

Ранее Минстрой заявил, что льготную ипотеку по сниженным до 9 процентов годовых ставкам планируют запустить 1 мая. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, мерой смогут воспользоваться все граждане, желающие улучшить жилищные условия и приобрести квартиру в строящемся доме.