Назван срок запуска льготной ипотеки по новой ставке

В Минстрое заявили, что льготную ипотеку по ставке в 9 процентов запустят с 1 мая

Льготная ипотека на новостройки по сниженной до 9 процентов ставке должна начать действовать с начала мая. Такой срок запуска программы назвал замглавы Минстроя России Никита Стасишин, сообщает РБК.

«С 1 мая эта программа должна заработать по ставке 9 процентов для всех категорий граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия и купить квартиру на этапе строительства», — заявил замглавы ведомства во время конференции Сбербанка по жилой недвижимости.

Текущая ставка по льготоным ипотечным программам на новостройки находится на уровне 12 процентов. 25 апреля президент России Владимир Путин предложил понизить показатель до 9 процентов и расширить действие госпрограммы по кредитам на жилье до 2022 года.

Позднее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам подготовить все необходимые документы, чтобы в максимально короткий срок понизить ставку по льготной ипотеке на строящееся жилье.

27 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин допустил введение в России ипотечных программ на вторичное жилье. По его словам, это произойдет в том случае, если правительство в результате мониторинга зафиксирует нехватку этих мер.