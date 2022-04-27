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В России допустили введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья

Вице-премьер России Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья

Фото: Pixabay

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что меры поддержки рынка жилья могут распространить на вторичный рынок недвижимости. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья в том случае, если правительство в результате мониторинга зафиксирует нехватку этих мер. Он напомнил, что первичный и вторичный рынок недвижимости
связаны, поскольку россияне нередко приобретают квартиры в новостройках, продавая другие.

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Вице-премьер отметил, что в 2021 году в России первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках в среднем составлял 27 процентов. Этот показатель свидетельствует о том, что граждане стремились улучшать жилищные условия — например, продавали однокомнатную квартиру для приобретения двухкомнатной.

«Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — заявил Хуснуллин.

Ранее в России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Марина Совина
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