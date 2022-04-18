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В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке

В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года

Фото: Pixabay

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. Копия письма на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В тексте письма он указал, что с конца февраля страны Запада ввели новые санкции в отношении России. Одной из уязвимых групп в данных условиях стали семьи, которые имеют обязательства по ипотечным кредитам.

В рамках действующего закона россиянин, который взял ипотеку, получает право воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами — уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до шести месяцев в при тяжелых жизненных обстоятельствах.

При этом по закону каникулы предоставляются единожды в течение срока действия одного ипотечного договора, подчеркнул Орлов. В его обращении говорится, что, учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года.

Ранее в феврале программу льготной ипотеки предложил продлить глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, такое решение поддержит российскую экономику и граждан, желающих улучшить свои жилищные условия.

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Марина Совина
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