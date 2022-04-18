В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке

В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. Копия письма на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В тексте письма он указал, что с конца февраля страны Запада ввели новые санкции в отношении России. Одной из уязвимых групп в данных условиях стали семьи, которые имеют обязательства по ипотечным кредитам.

В рамках действующего закона россиянин, который взял ипотеку, получает право воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами — уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до шести месяцев в при тяжелых жизненных обстоятельствах.

При этом по закону каникулы предоставляются единожды в течение срока действия одного ипотечного договора, подчеркнул Орлов. В его обращении говорится, что, учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года.

Ранее в феврале программу льготной ипотеки предложил продлить глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, такое решение поддержит российскую экономику и граждан, желающих улучшить свои жилищные условия.