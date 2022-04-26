Ставку по льготной ипотеке попросили изменить максимально быстро

Михаил Мишустин попросил подготовить документы для снижения ставки по льготной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил максимально быстро подготовить необходимые документы, чтобы снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов годовых. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин дал поручение во время заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Подобные меры должны повысить доступность жилья и поддержать строительную отрасль.

«Прошу министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — заявил премьер-министр.

Снизить ставку по льготной ипотеке ранее в ходе совещания по экономическим вопросам предложил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул необходимость продлить действие льготных программ по жилищным кредитам до конца 2022 года.